От матери Скрипаля скрывают отравление сына

«Мы живем все вместе, у нее своя комната. После того как умер ее первый сын, она упала, сломала бедро, полтора года не ходила. И теперь у нее такой маршрут: от своей комнаты до туалета и обратно. Телевизор она перестала смотреть, наверное, год как», — рассказала племянница. Мать экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля ничего не знает об отравлении в британском Солсбери. Об этом рассказала племянница бывшего полковника Виктория в интервью Русской службе Би-би-си . По словам Виктории, Елена Яковлевна (мать Скрипаля) уже год не смотрит телевизор.

Она добавила, что родственники постараются сделать так, чтобы мать не узнала об отравлении сына «до самого последнего момента».