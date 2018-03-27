От матери Скрипаля скрывают отравление сына 

Мать экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля ничего не знает об отравлении в британском Солсбери. Об этом рассказала племянница бывшего полковника Виктория в интервью Русской службе Би-би-си. По словам Виктории, Елена Яковлевна (мать Скрипаля) уже год не смотрит телевизор.
«Мы живем все вместе, у нее своя комната. После того как умер ее первый сын, она упала, сломала бедро, полтора года не ходила. И теперь у нее такой маршрут: от своей комнаты до туалета и обратно. Телевизор она перестала смотреть, наверное, год как», — рассказала племянница.
Она добавила, что родственники постараются сделать так, чтобы мать не узнала об отравлении сына «до самого последнего момента».
4 марта в британском Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за инцидент должна ответить Россия и выслала из страны 23 российских дипломата. Более 20 стран поддержали Соединенное королевство и выслали более 100 российских послов из своих стран. Кроме того НАТО сократило российское представительство в организации на 10 человек, передает «Газета.ру».