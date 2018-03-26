Курц высказался за прекращение переговоров о вступлении Турции в состав ЕС

Австрийский лидер подверг резкому осуждению военные действия, проводимые армией Турции в Сирии

«Принимая во внимание, что систематическое нарушение прав человека и основополагающих ценностей демократии, на основании того, что копенгагенские критерии более не выполняются, переговоры о присоединении между ЕС и Турцией должны быть прекращены», — сказал канцлер.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Турция остается «важным стратегическим партнером ЕС», с которым следует сотрудничать «в рамках концепции соседства».