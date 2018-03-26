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Курц высказался за прекращение переговоров о вступлении Турции в состав ЕС
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Курц высказался за прекращение переговоров о вступлении Турции в состав ЕС 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Евросоюз должен прекратить переговорный процесс по вступлению Турции в его состав, передает РИА Новости.
Австрийский лидер подверг резкому осуждению военные действия, проводимые армией Турции в Сирии.
«Принимая во внимание, что систематическое нарушение прав человека и основополагающих ценностей демократии, на основании того, что копенгагенские критерии более не выполняются, переговоры о присоединении между ЕС и Турцией должны быть прекращены», — сказал канцлер.
Вместе с тем, он подчеркнул, что Турция остается «важным стратегическим партнером ЕС», с которым следует сотрудничать «в рамках концепции соседства».
Напомним, что во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Париж президент Франции Эммануэль Макрон выступил за пересмотр отношений Турции с ЕС в сторону «партнерства и взаимодействия».
Ранее сообщалось, что Турция не согласится на предложение о привилегированном партнерстве в отношениях с Евросоюзом и на статус «второго класса» при переговорах с ЕС. Об этом заявил турецкий министр по делам ЕС Омер Челик.
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