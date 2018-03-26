Курц высказался за прекращение переговоров о вступлении Турции в состав ЕС

"Принимая во внимание, что систематическое нарушение прав человека и основополагающих ценностей демократии, на основании того, что копенгагенские критерии (критерии вступления стран в ЕС — ред.) более не выполняются, переговоры о присоединении между ЕС и Турцией должны быть прекращены", — заявил Курц накануне встречи на высшем уровне ЕС-Турция в Варне.

При этом он отметил, что Турция остается «важным стратегическим партнером ЕС», с которым следует сотрудничать «в рамках концепции соседства».