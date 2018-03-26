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Курц высказался за прекращение переговоров о вступлении Турции в состав ЕС
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Курц высказался за прекращение переговоров о вступлении Турции в состав ЕС 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Welt осудил военные действия Турции в Сирии и призвал Евросоюз прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в состав ЕС.
"Принимая во внимание, что систематическое нарушение прав человека и основополагающих ценностей демократии, на основании того, что копенгагенские критерии (критерии вступления стран в ЕС — ред.) более не выполняются, переговоры о присоединении между ЕС и Турцией должны быть прекращены", — заявил Курц накануне встречи на высшем уровне ЕС-Турция в Варне.
При этом он отметил, что Турция остается «важным стратегическим партнером ЕС», с которым следует сотрудничать «в рамках концепции соседства».
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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