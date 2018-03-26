МИД Германии поддержал отмену принципа единогласия в ЕС 

МИД Германии поддержал предложение председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера об отмене принципа единогласия при голосовании Евросоюза по внешнеполитическим вопросам, передает «Интерфакс».
«Принцип единогласия позволяет легко добиться своих целей тем, кто хочет извне внести раскол в ЕС», — заявил госминистр в МИД Германии Михаэль Рот в интервью журналу Der Spiegel.
Ранее в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Юнкер предложил отмену принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений. Этот принцип, по мнению председателя Еврокомиссии, ограничивает возможности Евросоюза по участию в решении важных проблем международной политики.