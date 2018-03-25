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Могерини провела встречу с отозванным из России послом ЕС
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Могерини провела встречу с отозванным из России послом ЕС 

Газета.Ru 1 час назад
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провела консультации с вызванным из Москвы послом Евросоюза в России Маркусом Эдерером, передает РИА «Новости».
"Верховный представитель ЕС Федерика Могерини провела сегодня консультации с главой делегации Европейского союза в Российской Федерации Маркусом Эдерером, который прибыл в Брюссель после того, как его отозвали для консультаций в соответствии с просьбой Европейского совета в пятницу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что консультации должны продолжиться в ближайшие дни.
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