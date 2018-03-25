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Могерини провела в Брюсселе консультации с отозванным из России послом ЕС
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Могерини провела в Брюсселе консультации с отозванным из России послом ЕС 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини провела в воскресенье первые консультации с вызванным из Москвы послом Евросоюза в РФ Маркусом Эдерером, сообщили в европейской внешнеполитической службе.
"Верховный представитель ЕС (по внешней и оборонной политике) Федерика Могерини провела сегодня консультации с главой делегации Европейского союза в Российской Федерации Маркусом Эдерером, который прибыл в Брюссель после того, как его отозвали для консультаций в соответствии с просьбой Европейского совета в пятницу", — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.
"Эдерер продолжит институциональные консультации в ближайшие дни", — отмечается в сообщении.
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