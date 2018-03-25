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Молния: Правительство Испании подтвердило задержание бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии
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В Кемерове ввели режим ЧС
В Кемерове ввели режим ЧС

Молния: Правительство Испании подтвердило задержание бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пучдемона в Германии
ИА Синьхуа: последние новости
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