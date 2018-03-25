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Пучдемона арестовали на пути из Финляндии в Бельгию
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Пучдемона арестовали на пути из Финляндии в Бельгию 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время он находится в полицейском участке в Германии.
Экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона арестовали в Германии на пути из Финляндии в Бельгию, сообщает El Pais.
Как рассказал адвокат беглого политика, немецкие правоохранители обращались с ним предельно корректно. В настоящее время Пучдемона доставили в полицейский участок.
Напомним, 27 октября прошлого года парламент Каталонии принял резолюцию о независимости автономии. Сразу после этого Мадрид применил 155-ю статью конституции и ввел в регионе прямое управление.
Пучдемона сняли с должности, а парламент Каталонии распустили. После этого лидер бывшей автономии Карлес Пучдемон с пятью советниками уехал в Бельгию. В ответ на это Испания выдала ордер на его арест.
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