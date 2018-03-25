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Польша пригрозила принять беженцев в случае, если те «захотят приехать»
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Польша пригрозила принять беженцев в случае, если те «захотят приехать» 

BFM.RU 44 минуты назад
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова принять мигрантов, если они сами захотят приехать в Польшу. Как отмечает Радио Польша, он подчеркнул, что не согласится на то, чтобы «людей привозили силой».
В ходе визита в Венгрию Дуда раскритиковал механизм Евросоюза, предусматривающий распределение беженцев между странами-членами ЕС.
«Польша не согласится, чтобы кого-то привозили к нам силой, ведь в таком случае нам придется насильно удерживать этого человека. Польша — открытая страна. Если экономический мигрант или беженец захочет приехать в Польшу, его здесь примут», — сказал он.
При этом Дуда подчеркивает, что Польша и так продолжает принимать экономических мигрантов с Украины.
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