Польша пригрозила принять беженцев в случае, если те «захотят приехать»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова принять мигрантов, если они сами захотят приехать в Польшу. Как отмечает Радио Польша, он подчеркнул, что не согласится на то, чтобы «людей привозили силой».

В ходе визита в Венгрию Дуда раскритиковал механизм Евросоюза , предусматривающий распределение беженцев между странами-членами ЕС.

«Польша не согласится, чтобы кого-то привозили к нам силой, ведь в таком случае нам придется насильно удерживать этого человека. Польша — открытая страна. Если экономический мигрант или беженец захочет приехать в Польшу, его здесь примут», — сказал он.