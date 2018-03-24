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Объявленный в розыск Пучдемон покинул Финляндию
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Объявленный в розыск Пучдемон покинул Финляндию 

Мир24 1 час назад
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия, покинул Финляндию. По словам депутата финского парламента Микко Кярна, Пучдемон покинул страну 23 марта и направился в Брюссель.
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