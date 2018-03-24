Ещё
Макрон созвал экстренное совещание Совбеза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Макрон созвал экстренное совещание Совбеза после теракта на юге Франции 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал в субботу экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны после того, как в пятницу на юге страны было совершено вооруженное нападение, жертвами которого стали четыре человека. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источники в Елисейском дворце.
"Эмманюэль Макрон созвал Совет обороны на 17:30 [19:30 мск] в Елисейском дворце", — сообщает телеканал.
Участие в заседании Совбеза должны принять премьер-министр Эдуар Филипп, министр внутренних дел Жерар Колон, главы ключевых силовых ведомств и спецслужб республики. Единственной темой совещания станет теракт на юге Франции, совершенный в пятницу.
23 марта в Каркасоне 26-летний Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. Свою вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь. Третье нападение злоумышленник совершил в соседнем Требе, захватив заложников в местном супермаркете. В результате погибли три человека, включая полицейского, предложившего заменить собой одного из заложников.
Террорист был позже ликвидирован во время штурма здания спецназом. Телеканал Sky News Arabia сообщил, что ответственность за серию нападений на юге Франции взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В субботу стало известно, что при обыске в доме у злоумышленника была обнаружена рукописная записка, в которой он заявлял о своей принадлежности к ИГ.
ТАСС: последние новости
Посол РФ в Италии предложил Лондону найти "русский след" в отравлении Наполеона ЕС и Великобритания опубликовали незаконченный проект соглашения о Brexit Комитет Европарламента поддержал ужесточение газового законодательства ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп готовится выслать российских дипломатов391
Москва уличила Лондон в разработке химоружия44
Над Крымским мостом нависла угроза611
Васильева спасла умирающего Добронравова53
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями561
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение