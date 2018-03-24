СМИ: Макрон созвал экстренное совещание Совбеза после теракта на юге Франции

"Эмманюэль Макрон созвал Совет обороны на 17:30 [19:30 мск] в Елисейском дворце", — сообщает телеканал. Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал в субботу экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны после того, как в пятницу на юге страны было совершено вооруженное нападение, жертвами которого стали четыре человека. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Участие в заседании Совбеза должны принять премьер-министр Эдуар Филипп, министр внутренних дел Жерар Колон, главы ключевых силовых ведомств и спецслужб республики. Единственной темой совещания станет теракт на юге Франции, совершенный в пятницу.

23 марта в Каркасоне 26-летний Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. Свою вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь. Третье нападение злоумышленник совершил в соседнем Требе, захватив заложников в местном супермаркете. В результате погибли три человека, включая полицейского, предложившего заменить собой одного из заложников.