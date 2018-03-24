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В Париже проходит акция поддержки курдов в Африне
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В Париже проходит акция поддержки курдов в Африне 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: AFP 2018 / Etienne Laurent/Pool
Масштабная акция поддержки курдов в сирийском городе Африн проходит в субботу в Париже.
Процессия, в которой идут десятки человек с флагами и плакатами, прошла шествием от Северного вокзала к площади Республики.
"Я Африн", "Политическое решение для Курдистана", — с такими плакатами под народную музыку люди шли по улицам.
Ранее сообщалось, что турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что военная операция турецких вооруженных сил в соседней Сирии не ограничится Африном и продолжится в Манбидже и Идлибе. По словам президента, с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне вооруженные силы в общей сложности нейтрализовали 3,7 тысячи террористов.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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