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Полиция Финляндии получила ордер на арест Пучдемона
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Полиция Финляндии получила ордер на арест Пучдемона 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция Финляндии получила европейский ордер на арест (EAW) бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, но в настоящее время не знает его местонахождение, говорится в сообщении ведомства.
"Финляндия получила европейский ордер на арест (EAW) гражданина Испании, находящегося в Финляндии. Испания предоставила запрашиваемую информацию Центральному бюро расследований (Финляндии) для международного ордера на арест в субботу днем. Начинается обычный в таких случаях процесс передачи лица, находящегося в розыске. Сведения о местонахождении данного лица в настоящее время властям (Финляндии) неизвестны", — говорится в сообщении полиции.
В пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клару Понсати, находящуюся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая не явилась в суд и, по данным испанских СМИ, отправилась в Швейцарию.
Ранее сообщалось, что Пучдемон прибыл в Финляндию 22 марта из Швеции, страну он намеревался покинуть в субботу и отправиться в Данию и Швейцарию.
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