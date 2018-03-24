Женщина впервые возглавила итальянский Сенат

Председателем верхней палаты парламента (Сенат) Италии нового созыва впервые со времен Сардинского королевства (XIХ век) стала женщина — Мария Элизебетта Альберти Казеллати, представительница партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия". Она набрала 240 голосов при необходимом пороге в 160 из 319 сенаторов, процесс голосования демонстрировался на сайте Сената.

Временный председатель Сената Джоджо Наполитано объявил об этом в субботу. Кстати, сам Наполитано — самый пожилой сенатор Италии, ему 92 года.

Казелатти 71 год. Она считается ближайшей сторонницей Берлускони, занимала посты заместителей министра в правительствах экс-премьера, а также с 2001 года постоянно избиралась в парламент.

Председатель Сената — второе лицо в госуправлении, передает ТАСС

Синхронно в нижней палате парламента был избран спикером представитель "Движения "5 звезд" Роберто Фико, набравший 422 голосов из 620.

Для избрания Казеллати не понадобилось даже тура голосования — это результат компромисса, заключенного правоцентристской коалицией в составе партий "Лига" Маттео Сальвини, "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и "Братья Италии" Джорджи Мелони c "Движением "5 звезд".

Два блока поделили председательства палат: они не получили парламентского большинства, поэтому вынуждены идти на на компромиссы. Теперь политическим партиям предстоят консультации с президентом Серджо Маттареллой по вопросу формирования правительства.