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Пучдемон явится в финскую полицию
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Пучдемон явится в финскую полицию, заявил его адвокат 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, который скрывается от испанского правосудия за пределами страны и в настоящее время находится в Финляндии, явится в полицию, заверил его адвокат.
"Нет других вариантов", — заявил Жауме Алонс-Куэвильяс радиостанции Catalunya Ràdio. Впрочем, он признался, что "пока не разговаривал" с Пучдемоном, но посоветует ему явиться в полицию Финляндии. Он также напомнил, что когда Национальный суд Испании выдал первый евроордер на арест Пучдемона (позже он был отозван), когда тот находился в Бельгии, тот "явился сначала в полицию, а затем предстал перед юстицией".
Утром в субботу полиция Финляндии подтвердила, что получила запрос Испании на выдачу Пучдемона и заявила, что ведет обмен дополнительной информацией с Мадридом. Инспектор полиции Ханну Каутто пояснила, что "запрос на экстрадицию прибыл в Финляндию ночью" и "после возможного задержания Пучдемона последует рассмотрение в прокуратуре".
В пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клару Понсати, находящуюся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая, не явилась в суд и, по данным испанских СМИ, отправилась в Швейцарию.
Ранее сообщалось, что Пучдемон прибыл в Финляндию 22 марта из Швеции, страну он намеревался покинуть в субботу и отправиться в Данию.
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