Словения призвала разобраться в деле Срипаля вместе с РФ

Словения призывает провести при участии России тщательное расследование отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД Словении.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
"Будучи подписантом Конвенции о запрещении химического оружия и членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), мы решительно осуждаем любое применение химического оружия. В интересах международного сообщества провести тщательное расследование нападения в Солсбери, при проведении которого будут конструктивно сотрудничать все стороны, в том числе Российская Федерация. Виновные должны быть привлечены к ответственности", — заявили в пресс-службе.
Ведомство находится в тесном взаимодействии с партнерами по ЕС относительно дальнейших шагов в свете заявлений российских властей по этому делу.
"Мы внимательно следим за этим вопросом", — сообщили в пресс-службе.
В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.
Лидеры стран ЕС на саммите в четверг согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ.