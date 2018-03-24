Словения призвала разобраться в деле Срипаля вместе с РФ

"Будучи подписантом Конвенции о запрещении химического оружия и членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), мы решительно осуждаем любое применение химического оружия. В интересах международного сообщества провести тщательное расследование нападения в Солсбери, при проведении которого будут конструктивно сотрудничать все стороны, в том числе Российская Федерация. Виновные должны быть привлечены к ответственности", — заявили в пресс-службе.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.