В Сербии вспоминают жертв бомбардировок НАТО

Власти и граждане Сербии начали отмечать 19-ю годовщину бомбардировок НАТО Югославии с возложения венков к памятнику самым юным жертвам авиаударов Североатлантического альянса.

Трехлетняя Милица Ракич погибла 17 апреля 1999 года от осколка авиабомбы, который убил ее в собственном доме в пригородном районе Белграда Батайница. В память о ней и остальных юных жертвах авиаударов Североатлантического альянса в центре сербской столицы установлен памятник с надписью "Мы были просто детьми".

"И сейчас продолжается давление, чтобы Сербия стала членом НАТО, отдала свое Косово и ввела санкции по отношению к России. Сербия не согласится ни на какие принуждения. У Сербии есть президент и правительство, которые не поддадутся давлению", — цитирует национальный телеканал РТС министра Поповича. Цветы к памятнику вместе с гражданами возложили в субботу днем вице-премьер и глава МВД Небойша Стефанович и министр по инновациям Сербии Ненад Попович

"Сегодня мы вспоминаем и всех сотрудников МВД, которые отдали свои жизни за самое важное — за Сербию, за нашу свободу. Эти люди во время агрессии НАТО были вместе со своей страной, боролись за нее, защищали ее и своими жизнями показали, как надо любить Сербию", — приводит телеканал слова министра внутренних дел Стефановича. Он добавил, что Сербия сохранит свои традиционные дружеские отношения с Россией и Китаем

Центральные памятные мероприятия с участием президента республики Александра Вучича и членов правительства пройдут вечером в субботу в городе Алексинац на юге страны, сильно пострадавшем от бомбардировок.