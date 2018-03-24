МИД России раскритиковал Сейм Латвии

МИД России прокомментировал поправки к закону об образовании в Латвии

«Такие одиозные шаги, совершаемые под лицемерными лозунгами, якобы делается это чуть ли не «во благо», и даже более того, «по просьбе самих учеников и их родителей», на деле не имеют ничего общего с учётом интересов проживающих в стране нацменьшинств, а напротив — являются продолжением проводимой в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения», — говорится в сообщении.

«Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону», — подчеркнули в МИД. Как отмечается, в очередной раз под предлогом «интеграции» и «укрепления позиции государственного языка» попраны законные интересы и международно признанные права более чем трети населения прибалтийской республики.

В ведомстве выразили надежду на то, что подобные действия получат объективную оценку со стороны международных профильных структур.

22 марта Сейм Латвии в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании».