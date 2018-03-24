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Лондону предложили обвинить РФ в отравлении Наполеона
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Посол РФ в Италии предложил Лондону найти «русский след» в отравлении Наполеона 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол РФ в Италии Сергей Разов призвал Великобританию перестать раздувать "антироссийскую истерию", продолжая безосновательно обвинять Москву в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также называть это "атакой" и "угрозой безопасности Европы". В письме, опубликованном в субботу в газете Corriere della Sera дипломат указал на абсурдность и неприемлемость заявлений британской стороны.
"Официальные представители Лондона дошли до того, что открыто сравнивают Россию с гитлеровской Германией, а чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года (в Германии). Чтобы завершить такую реконструкцию мировой истории в британской интерпретации остается найти "русский след" в отравлении Наполеона на острове Елена", — написал Разов.
Версия отравления находившегося в ссылке на острове в Атлантическом океане, по решению британского кабинета министров, бывшего французского императора никогда не получила окончательного подтверждения.
В Кремле сочли оскорбительным заявление главы МИД Великобритании, который допустил сравнение между предстоящим чемпионатом мира по футболу в РФ с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "это совершенно отвратительное заявление", оно не подобает министру иностранных дел страны, любой страны.
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