Пучдемон хочет получить убежище в Германии

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, задержанный в воскресенье в Германии , собирается подать прошение о политическом убежище в ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую прессу.

Со своей стороны представитель министерства внутренних дел федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн заявил, что если Пучдемон действительно подаст такую заявку, ее будет рассматривать ведомство по делам миграции.

Тем не менее, СМИ отмечают, что европейский ордер на арест, на основании которого задержали Пучдемона, как правило, имеет приоритет над подобным прошением.

Бывший глава Каталонии был задержан ранее в воскресенье в Германии после пересечения границы с Данией . О его задержании Испании сообщили. В Германии Пучдемону грозит от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения. Решение об экстрадиции должно быть принято в течение 60 дней, срок может быть продлен.

Испанская же прокуратура заявила, что передает документы, необходимые для европейского ордера, немецкой прокуратуре и агентству ЕС Евроюст. В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате государственных средств. Ему грозит до 30 лет тюрьмы по первому обвинению.