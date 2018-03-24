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Полиция Финляндии получила запрос Испании на выдачу Пучдемона
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Полиция Финляндии получила запрос Испании на выдачу Пучдемона 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
ПОЛИЦИЯ ФИНЛЯНДИИ ПОЛУЧИЛА ЗАПРОС ИСПАНИИ НА ВЫДАЧУ ПУЧДЕМОНА, ВЕДЕТ ОБМЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С МАДРИДОМ — ОФИЦИАЛЬНО
РИА НОВОСТИ
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