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Финляндия получила запрос на выдачу Пучдемона
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Полиция Финляндии получила запрос Испании на выдачу Пучдемона 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция Финляндии получила запрос Испании на выдачу бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, ведет обмен дополнительной информацией с Мадридом, сообщает ведомство в субботу.
"Национальное бюро расследований сообщает: Испания добивается экстрадиции своего гражданина, который в настоящее время посещает Финляндию. Полиция предоставила информацию об этом прокурору и начала обмен дополнительной информацией с испанскими властями", — говорится в сообщении.
Как рассказала агентству STT инспектор полиции Ханну Каутто, "запрос на экстрадицию прибыл в Финляндию ночью". "После возможного задержания Пучдемона последует рассмотрение в прокуратуре", — добавила она.
В пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клару Понсати, находящуюся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая, не явилась в суд и, по данным испанских СМИ, отправилась в Швейцарию.
Ранее сообщалось, что Пучдемон прибыл в Финляндию 22 марта из Швеции, страну он намеревался покинуть в субботу и отправиться в Данию и Швейцарию.
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