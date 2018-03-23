Лавров прокомментировал возможные меры ЕС по «делу в Солсбери» 

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"Борис, заткнись": британцы отреагировали на заявление Джонсона о России

Трамп считает, что Россия должна предоставить объяснения по "делу Скрипаля"

В ЕС предложили усилить сотрудничество с НАТО по безопасности