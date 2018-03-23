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Лавров прокомментировал возможные меры ЕС по «делу в Солсбери»
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Лавров прокомментировал возможные меры ЕС по «делу в Солсбери» 

РИА Новости 8 часов назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Британия требует от партнеров последовать своему примеру в вопросе высылки российских дипломатов из-за «дела Скрипаля», но каждая страна принимает решение на основе чувства реального, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее в пятницу премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что Евросоюз решил отозвать на консультации посла из России, а отдельные страны ЕС будут в ближайшие дни принимать решения о том, хотят ли они ввести свои дополнительные меры в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.
"Англичане «носятся» по всему миру, требуют, чтобы партнеры последовали их примеру. Каждая страна принимает решение на основе собственного понимания, чувства реального, собственного достоинства", — сказал Лавров журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию в СМИ, что ряд стран, в том числе Франция, Польша и государства Прибалтики могут отозвать высокопоставленных дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.
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