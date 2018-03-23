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ЕС верит в более тесное сотрудничество с Британией после Brexit
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ЕС верит в более тесное сотрудничество с Британией после Brexit 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Европа настаивает на равноправном сотрудничестве с Великобританией после оформления выхода государства из ЕС.
Постановление Европейского совета приводит «Интерфакс». Организация надеется, что связь с Британией станет более прочной: «Европейский совет подтверждает, что решительно настроен на возможно более тесное партнерство с Соединенным Королевством в будущем. Это партнерство должно касаться торгового и экономического сотрудничества, а также других областей, в частности борьбы против терроризма и международной преступности, [должно касаться] внешней политики, безопасности и обороны».
При этом в ЕС подчеркнули, что условия взаимодействия с Великобританией после Brexit претерпят существенные изменения: «Выход из таможенного союза и единого рынка неизбежно приведет к трениям в торговых вопросах. Разногласия по внешним тарифам и внутренним правилам, а также отсутствие общих институтов юридической системы потребуют проверок и контроля для сохранения целостности единого рынка ЕС и рынка Соединенного Королевства. Это, к сожалению, будет иметь негативные экономические последствия, особенно для Великобритании».
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