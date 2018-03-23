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Премьер Франции назвал захват заложников на юге страны терактом
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Премьер Франции назвал захват заложников на юге страны терактом 

РИА Новости 39 минут назад
РИА НОВОСТИ. ПРЕМЬЕР ФРАНЦИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ НА ЮГЕ СТРАНЫ ПОЗВОЛЯЮТ СЧИТАТЬ ЭТО ТЕРАКТОМ
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