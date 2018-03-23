Ещё
ЕС подтвердил отзыв посла для проведения консультации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС подтвердил отзыв посла для проведения консультации 

Rambler News Service 38 минут назад
ЕС отзывает посла в России Маркуса Эдерера для проведения консультаций, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ЕС.
«Европейский Совет обратился к верховному представителю Федерике Могерини отозвать главу делегации ЕС в Российской Федерации для проведения консультаций в Брюсселе. Глава делегации был проинструктирован верховным представителем и ожидается, что прибудет в Брюссель в эти выходные для консультаций с ней», — говорится в сообщении.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов сообщало, что лидеры стран-членов Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе приняли решение отозвать посла ЕС в России в связи с «делом Скрипаля».
Rambler News Service: последние новости
Федора Добронравова госпитализировали из-за инсульта ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% Любовь Успенская намерена подать иск против «Аэрофлота» за снятие с рейса
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации371
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды58
Вернем летнее время
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова68
Путин выступит со срочным обращением440
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
02:49
Во Франции неизвестный открыл огонь по спецназовцам
Происшествия
00:19
Власти утвердят 11 проектов в бывших промзонах
Новости Москвы
04:02
Стало известно о погоде в выходные
Погода Новости Москвы
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение