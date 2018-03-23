ЕС подтвердил отзыв посла для проведения консультации 

ЕС отзывает посла в России Маркуса Эдерера для проведения консультаций, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ЕС.
«Европейский Совет обратился к верховному представителю Федерике Могерини отозвать главу делегации ЕС в Российской Федерации для проведения консультаций в Брюсселе. Глава делегации был проинструктирован верховным представителем и ожидается, что прибудет в Брюссель в эти выходные для консультаций с ней», — говорится в сообщении.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов сообщало, что лидеры стран-членов Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе приняли решение отозвать посла ЕС в России в связи с «делом Скрипаля».