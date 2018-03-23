Ещё
ЕС заявил о готовности к тесному сотрудничеству с Британией после Brexit
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС заявил о готовности к тесному сотрудничеству с Британией после Brexit 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Евросоюз готов рассмотреть возможность заключения соглашения о свободной торговле с Великобританией после ее отделения от ЕС, говорится в указаниях для переговоров о будущем партнерстве страны и союза, одобренных саммитом глав 27 остающихся в ЕС государств.
"Евросовет подтверждает свою готовность инициировать работу в направлении сбалансированного, амбициозного и обширного соглашения о свободной торговле", — говорится в документе, где также отмечается, что такое соглашение может быть заключено лишь после Brexit.
РИА Новости: последние новости
"Борис, заткнись": британцы отреагировали на заявление Джонсона о России Источник рассказал о позиции Меркель по делу Скрипаля Британия передала России список дипломатов, которые должны покинуть страну
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации371
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды58
Вернем летнее время
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова68
Путин выступит со срочным обращением440
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
02:49
Во Франции неизвестный открыл огонь по спецназовцам
Происшествия
00:19
Власти утвердят 11 проектов в бывших промзонах
Новости Москвы
04:02
Стало известно о погоде в выходные
Погода Новости Москвы
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение