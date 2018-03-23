Саммит ЕС одобрил положения будущих отношений с Британией после Brexit

"Есть решение: 27 стран приняли руководящие принципы для будущих отношений ЕС-Великобритания после Brexit", — сообщил Туск в пятницу утром в своем официальном аккаунте Twitter.

Ранее ожидалось, что саммит ЕС одобрит указания для начала нового этапа переговоров — о структуре будущего партнерства между регионами после Brexit.