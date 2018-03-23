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ЕС готов начать с Британией о переговоры о структуре отношений после Brexit
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ЕС готов начать с Британией о переговоры о структуре отношений после Brexit 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Евросоюз готов начать переговоры с Великобританией о структуре будущих отношений после Brexit, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции после саммита глав государств ЕС.
"Мы начнем наши первые переговоры о будущих отношениях между ЕС и Великобритании", — сказал он.
Главный переговорщик от ЕС по Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье в понедельник сообщил, что ЕС и Великобритания согласовали значительную часть условий будущего соглашения о «разводе». Есть договоренности о правах граждан страны и союза, которые затронуты Brexit, о финансовых обязательствах страны перед союзом после ее отделения от ЕС, а также о переходном периоде в отношениях Евросоюза и Соединенного Королевства с момента Brexit до 31 декабря 2020 года.
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