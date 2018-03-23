ЕС готов начать с Британией о переговоры о структуре отношений после Brexit

БРЮССЕЛЬ , 23 мар — РИА Новости Евросоюз готов начать переговоры с Великобританией о структуре будущих отношений после Brexit, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции после саммита глав государств ЕС. "Мы начнем наши первые переговоры о будущих отношениях между ЕС и Великобритании", — сказал он. Главный переговорщик от ЕС по Brexit, член Еврокомиссии Мишель Барнье в понедельник сообщил, что ЕС и Великобритания согласовали значительную часть условий будущего соглашения о «разводе». Есть договоренности о правах граждан страны и союза, которые затронуты Brexit, о финансовых обязательствах страны перед союзом после ее отделения от ЕС, а также о переходном периоде в отношениях Евросоюза и Соединенного Королевства с момента Brexit до 31 декабря 2020 года.