СМИ: представительство ЕС в Москве не получало сообщений об отзыве своего посла

Официального заявления об отзыве посла на данный момент мы не имеем. Пока не будет озвучено официальное решение, говорить о том, как будет развиваться ситуация дальше, смысла не имеет

— источник ФАН в представительстве Евросоюза.

В Представительство ЕС в РФ пока поступил только один официальный документ: «Выводы Европейского совета касательно нападения в Солсбери».

Там ничего не сказано об отзыве посла

— сотрудник представительства Европейского союза в Российской Федерации.

В этом документе указывается, что ЕС должен наращивать потенциал для противостояния гибридным угрозам, «в том числе в киберпространстве, сфере стратегических коммуникаций и контрразведки».

ЕС предложил Европейской Комиссии и Верховному Представителю союза проработать эти вопросы и рассказать о принятых решениях на заседании Совета Европы в июне.

Источник ФАН в представительстве Евросоюза в России также предупредили, что информация об отзыве Эдерера может не подтвердиться.

Об отстранении посла ЕС из Российской Федерации ранее заявил

премьер-министр