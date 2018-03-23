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СМИ: представительство ЕС в Москве не получало сообщений об отзыве своего посла
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СМИ: представительство ЕС в Москве не получало сообщений об отзыве своего посла 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Представительство Европейского Союза в России не получало документов об отзыве посла Маркуса Эдерера. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА ФАН.
Официального заявления об отзыве посла на данный момент мы не имеем. Пока не будет озвучено официальное решение, говорить о том, как будет развиваться ситуация дальше, смысла не имеет
— источник ФАН в представительстве Евросоюза.
В Представительство ЕС в РФ пока поступил только один официальный документ: «Выводы Европейского совета касательно нападения в Солсбери».
Там ничего не сказано об отзыве посла
— сотрудник представительства Европейского союза в Российской Федерации.
В этом документе указывается, что ЕС должен наращивать потенциал для противостояния гибридным угрозам, «в том числе в киберпространстве, сфере стратегических коммуникаций и контрразведки».
ЕС предложил Европейской Комиссии и Верховному Представителю союза проработать эти вопросы и рассказать о принятых решениях на заседании Совета Европы в июне.
Источник ФАН в представительстве Евросоюза в России также предупредили, что информация об отзыве Эдерера может не подтвердиться.
Об отстранении посла ЕС из Российской Федерации ранее заявил
премьер-министр
Швеции Стефан Левен.
360tv.ru: последние новости
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