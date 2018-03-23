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МИД прокомментировал отзыв дипломатов из России
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МИД прокомментировал возможный отзыв дипломатов из России 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Каждая страна должна сама принимать решение о службе своих дипломатов в России, заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя информацию о возможном отзыве рядом государств ЕС официальных представителей из Российской Федерации.
«Каждая страна должна сама принимать решения на основе собственного понимания чувства достоинства. Расследование (дела Скрипаля) даже не завершилось, и Британия пытается заставить партнеров делать конфронтационные шаги», — передает ТАСС слова Лаврова.
Он отметил, что Москва по-прежнему не видит фактов от Британии по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «Отсутствие которых наводит на мысль, что все это — провокация, расследование даже не завершилось», — передает РИА «Новости» слова Лаврова. По его словам, в Лондоне «пытаются лихорадочно заставить союзников делать конфронтационные шаги».
«Курс на то, чтобы максимально глубоким сделать кризис с Россией», — передает РИА «Новости» добавил глава российского внешнеполитического ведомства.
В то же время Лавров отметил, что линия президента США Дональда Трампа направлена на нормализацию отношений с Россией.
Ранее сообщалось, что ЕС из солидарности с Британией отзовет посла в России для консультаций.
Напомним, ранее в пятницу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика, возможно, последует примеру Великобритании и вышлет несколько российских дипломатов.
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