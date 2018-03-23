МИД прокомментировал отзыв дипломатов из России

МИД прокомментировал возможный отзыв дипломатов из России

«Каждая страна должна сама принимать решения на основе собственного понимания чувства достоинства. Расследование (дела Скрипаля) даже не завершилось, и Британия пытается заставить партнеров делать конфронтационные шаги», — передает ТАСС слова Лаврова. Каждая страна должна сама принимать решение о службе своих дипломатов в России , заявил глава МИД Сергей Лавров , комментируя информацию о возможном отзыве рядом государств ЕС официальных представителей из Российской Федерации.

«Курс на то, чтобы максимально глубоким сделать кризис с Россией», — передает РИА «Новости» добавил глава российского внешнеполитического ведомства. Он отметил, что Москва по-прежнему не видит фактов от Британии по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «Отсутствие которых наводит на мысль, что все это — провокация, расследование даже не завершилось», — передает РИА «Новости» слова Лаврова. По его словам, в Лондоне «пытаются лихорадочно заставить союзников делать конфронтационные шаги».

В то же время Лавров отметил, что линия президента США Дональда Трампа направлена на нормализацию отношений с Россией.

Ранее сообщалось, что ЕС из солидарности с Британией отзовет посла в России для консультаций.