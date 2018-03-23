В Польше появятся «новые компоненты» НАТО

НАТО планирует создать новые компоненты ПВО и ПРО в Польше

«Буферная система связи «корабль-берег-корабль» (SSSB) позволяет осуществлять обмен данными воздушной разведки, а также связь в целях управления силами и средствами, в том числе голосовую, между воздушными и морскими силами НАТО, а также между системой управления силами и средствами ПВО НАТО и береговыми пунктами командования морских сил», — говорится в документе. Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США заявило о намерении провести тендер на работы по созданию объединённой системы новых компонентов ПРО и ПВО НАТО Польше . Согласно документу, с которым ознакомился RT, в Польше появится система связи для обмена разведывательными данными. Так, на северном побережье страны предполагается создать объекты для приёма и передачи информации, которые будут связаны с командными центрами через буферную систему связи «корабль-берег-корабль» (SSSB) Центра морских операций в городе Гдыня

Как отмечается в контракте, система связи SSSB является одним из важнейших компонентов объединённой системы ПВО и ПРО. Она обеспечит взаимодействие между наземными и морскими подразделениями НАТО и позволит в реальном времени обмениваться данными воздушной разведки в зашифрованном виде по уже существующим каналам связи альянса.