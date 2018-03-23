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В Польше появятся «новые компоненты» НАТО
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НАТО планирует создать новые компоненты ПВО и ПРО в Польше 

RT на русском 22 минуты назад
Фото: Reuters
Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США заявило о намерении провести тендер на работы по созданию объединённой системы новых компонентов ПРО и ПВО НАТО в Польше. Согласно документу, с которым ознакомился RT, в Польше появится система связи для обмена разведывательными данными. Так, на северном побережье страны предполагается создать объекты для приёма и передачи информации, которые будут связаны с командными центрами через буферную систему связи «корабль-берег-корабль» (SSSB) Центра морских операций в городе Гдыня.
«Буферная система связи «корабль-берег-корабль» (SSSB) позволяет осуществлять обмен данными воздушной разведки, а также связь в целях управления силами и средствами, в том числе голосовую, между воздушными и морскими силами НАТО, а также между системой управления силами и средствами ПВО НАТО и береговыми пунктами командования морских сил», — говорится в документе.
Как отмечается в контракте, система связи SSSB является одним из важнейших компонентов объединённой системы ПВО и ПРО. Она обеспечит взаимодействие между наземными и морскими подразделениями НАТО и позволит в реальном времени обмениваться данными воздушной разведки в зашифрованном виде по уже существующим каналам связи альянса.
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