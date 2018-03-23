Еще одна страна вышлет российских дипломатов

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Премьер Чехии рассказал о возможности высылки российских дипломатов в связи с делом Скрипаля 

RT на русском 1 час назад
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал возможность высылки российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Да, вполне возможно, что мы пойдём по этому пути», — цитирует его ТАСС.
При это он добавил, что речь, вероятнее всего, может идти о небольшом количестве дипломатов, а точнее даже «о единицах».
Ранее стало известно, что некоторые страны Европейского союза обсуждают возможность высылки российских дипломатов из-за дела об отравлении Скрипаля.
22 марта СМИ сообщили, что власти Великобритании пытаются убедить европейских союзников последовать примеру королевства и выслать российских дипломатов.
RT на русском: последние новости
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