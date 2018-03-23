В ФРГ призвали отказаться от ядерных программах НАТО

Депутаты бундестага Германии от фракции «Левые» призывают федеральное правительство отказаться от ядерных программ в рамках НАТО, потребовать вывода тактического ядерного оружия США и исключить развёртывание нового на территории ФРГ. С соответствующим предложением выступила фракция «Левых» в бундестаге. Депутаты направили обращение в правительство ФРГ. Как утверждают парламентарии, ситуация взаимного недоверия между Россией и США по отношению к соблюдению Договора о РСМД грозит развёртыванием нового ядерного оружия США в Европе и новым конфликтом.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключённый в 1987 году, должен был обеспечить контроль за вооружениями, мир и диалог между СССР и США.
Депутаты партии «Левые» предлагают правительству принять ряд мер. Во-первых, в бундестаге призывают Германию не допустить размещения нового ядерного оружия США на своей территории.
«Бундестаг Германии призывает федеральное правительство разъяснить США, что Федеративная Республика ни при каких обстоятельствах не согласится на размещение на своей территории новых ядерных ракет США; в рамках НАТО обсудить угрожающую стабильности роль противоракетной обороны альянса в Восточной Европе и потребовать незамедлительного демонтажа объектов, прежде всего баз с истребителями-перехватчиками; кроме того, приостановить участие в ядерных программах НАТО и немедленно вывести американское тактическое ядерное оружие с территории ФРГ», — говорится в обращении.
Кроме того, Германии предлагается выступить посредником в переговорах по контролю за вооружениями, подписать договор о запрещении ядерного оружия и представить его в бундестаг для ратификации.
Ранее в МИД России заявили, что США создают предпосылки для развязывания ракетно-ядерной войны. Беспокойство вызвала ядерная доктрина США, согласно которой Вашингтон вправе нанести ядерный удар в случае чрезвычайных обстоятельств, не ограниченных военными сценариями.