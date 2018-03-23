В ФРГ призвали отказаться от ядерных программах НАТО

В бундестаге призвали правительство ФРГ отказаться от участия в ядерных программах НАТО

Депутаты бундестага Германии от фракции «Левые» призывают федеральное правительство отказаться от ядерных программ в рамках НАТО , потребовать вывода тактического ядерного оружия США и исключить развёртывание нового на территории ФРГ . С соответствующим предложением выступила фракция «Левых» в бундестаге. Депутаты направили обращение в правительство ФРГ. Как утверждают парламентарии, ситуация взаимного недоверия между Россией и США по отношению к соблюдению Договора о РСМД грозит развёртыванием нового ядерного оружия США в Европе и новым конфликтом.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключённый в 1987 году, должен был обеспечить контроль за вооружениями, мир и диалог между СССР и США.

«Бундестаг Германии призывает федеральное правительство разъяснить США, что Федеративная Республика ни при каких обстоятельствах не согласится на размещение на своей территории новых ядерных ракет США; в рамках НАТО обсудить угрожающую стабильности роль противоракетной обороны альянса в Восточной Европе и потребовать незамедлительного демонтажа объектов, прежде всего баз с истребителями-перехватчиками; кроме того, приостановить участие в ядерных программах НАТО и немедленно вывести американское тактическое ядерное оружие с территории ФРГ», — говорится в обращении. Депутаты партии «Левые» предлагают правительству принять ряд мер. Во-первых, в бундестаге призывают Германию не допустить размещения нового ядерного оружия США на своей территории.

Кроме того, Германии предлагается выступить посредником в переговорах по контролю за вооружениями, подписать договор о запрещении ядерного оружия и представить его в бундестаг для ратификации.