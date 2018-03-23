Премьер Нидерландов подтвердил отзыв посла ЕС из России

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте подтвердил ранее озвученную в СМИ информацию о том, что Евросоюз отзывает своего посла из России в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля . Об этом сообщает The Washington Post.

Однако премьер-министр Рютте подчеркнул, что Евросоюз пока что не выносил никаких мер против России, и данное решение является не санкцией или дипломатическим демаршем. Посол Евросоюза Маркус Эдерер отозван всего лишь для консультаций в связи с делом Сергея Скрипаля.

«Он отозван для консультаций в Брюссель … В ближайшие дни или недели мы и наши партнеры должны понять, какие логические шаги предпринять дальше», — сказал Марк Рютте.