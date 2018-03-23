Ещё
Премьер Нидерландов подтвердил отзыв посла ЕС из России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Нидерландов подтвердил отзыв посла ЕС из России 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Евросоюз действительно отзывает посла блока Маркуса Эдерера из РФ, но добавил, что это пока не санкции.
Глава правительства Нидерландов Марк Рютте подтвердил ранее озвученную в СМИ информацию о том, что Евросоюз отзывает своего посла из России в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом сообщает The Washington Post.
Однако премьер-министр Рютте подчеркнул, что Евросоюз пока что не выносил никаких мер против России, и данное решение является не санкцией или дипломатическим демаршем. Посол Евросоюза Маркус Эдерер отозван всего лишь для консультаций в связи с делом Сергея Скрипаля.
«Он отозван для консультаций в Брюссель… В ближайшие дни или недели мы и наши партнеры должны понять, какие логические шаги предпринять дальше», — сказал Марк Рютте.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск озвучил другое решение, принятое на саммите руководителей стран ЕС. Он заявил, что Евросоюз полностью поддержал бездоказательную позицию Великобритании с обвинениями в адрес России.
ТК «Звезда»: последние новости
Эксгумированные останки Сальвадора Дали захоронили в Испании Евросоюз отзывает своего посла из России – СМИ Мэй убежала после вопроса корреспондента «Звезды» о доказательствах против РФ по «делу Скрипаля»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США616
Евросоюз отзывает посла из России34
Успенская устроила дебош на борту самолета19
Мэй «поморщилась» в ответ на вопрос о «деле Скрипаля»3
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии291
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение