Саммит ЕС призвал Турцию прекратить незаконные действия в водах Кипра и Греции

БРЮССЕЛЬ , 23 марта. / ТАСС /. Главы государств и правительств Евросоюза призвали Турцию прекратить незаконные действия в водах Кипра Греции . Об этом говорится в итоговом заявлении проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

"Саммит решительно осуждает продолжающиеся незаконные действия Турции в Средиземном и Эгейском морях и подчеркивает свою полную солидарность с Кипром и Грецией. Саммит в срочном порядке призывает Турцию прекратить эти действия и уважать суверенные права Кипра на исследование и эксплуатацию своих натуральных ресурсов в соответствии с европейским и международным правом", — отмечается в документе.