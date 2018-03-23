Саммит ЕС призвал Турцию прекратить незаконные действия в водах Кипра и Греции 

БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза призвали Турцию прекратить незаконные действия в водах Кипра и Греции. Об этом говорится в итоговом заявлении проходящего в Брюсселе саммита ЕС.
"Саммит решительно осуждает продолжающиеся незаконные действия Турции в Средиземном и Эгейском морях и подчеркивает свою полную солидарность с Кипром и Грецией. Саммит в срочном порядке призывает Турцию прекратить эти действия и уважать суверенные права Кипра на исследование и эксплуатацию своих натуральных ресурсов в соответствии с европейским и международным правом", — отмечается в документе.