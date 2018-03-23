Ещё
Страны ЕС выступили за более тесное сотрудничество с НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страны ЕС выступили за более тесное сотрудничество с НАТО 

РИА Новости 2 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Евросовет рекомендовал Еврокомиссии и главе европейской дипломатии Федерике Могерини в июне доложить о работе по укреплению химической и биологической безопасности в ЕС, развитию сотрудничества с НАТО и усилению противодействия гибридным угрозам, говорится в заключении по итогам саммита ЕС.
Заявление обнародовано по итогам обсуждения лидерами стран ЕС инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
"Европейский союз должен укрепить свою устойчивость к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, в том числе посредством более тесного сотрудничества между ЕС и его государствами-членами, а также НАТО", — говорится в согласованном тексте.
"Европейский Союз и его государства-члены должны также продолжать наращивать свой потенциал по противодействию гибридным угрозам, в том числе в киберсфере, стратегической коммуникации и контрразведке. Европейский совет предлагает Европейской комиссии и верховному представителю продолжить эту работу и доложить о достигнутом прогрессе Европейскому совету в июне", — говорится в заключении.
РИА Новости: последние новости
"Борис, заткнись": британцы отреагировали на заявление Джонсона о России СК возбудил дело об отравлении дочери Скрипаля В ЕС предложили усилить сотрудничество с НАТО по безопасности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США536
Мэй «поморщилась» в ответ на вопрос о «деле Скрипаля»3
Успенская устроила дебош на борту самолета7
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах226
Евросоюз отзывает посла из России3
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение