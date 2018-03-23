Европейский совет осудил инцидент в Солсбери

"Европейский совет самым решительным образом осуждает недавнее нападение в Солсбери, выражает свои глубочайшие соболезнования всем, чьи жизни были поставлены под угрозу, и поддерживает проводимое расследование. Он согласен с оценкой правительства Британии, что весьма вероятно, что РФ несет ответственность и что нет никакого иного правдоподобного объяснения. Мы безоговорочно солидарны с Британией перед лицом этого серьезного вызова нашей общей безопасности", — говорится в заключении саммита.

Эти формулировки практически не отличаются от тех, что ранее были согласованы в заявлении совета по иностранным делам главами МИД ЕС.