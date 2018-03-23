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В ЕС предложили усилить сотрудничество с НАТО по безопасности
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В ЕС предложили усилить сотрудничество с НАТО по безопасности 

РИА Новости 24 минуты назад
ЕВРОСОВЕТ ПРЕДЛАГАЕТ ЕК И МОГЕРИНИ ДОЛОЖИТЬ В ИЮНЕ ОБ УСИЛЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАТО ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ГИБРИДНЫМ УГРОЗАМ — ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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