Мэй намерена добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС

Ожидается, что на открывающемся в Брюсселе саммите ЕС Мэй обратится к коллегам с речью о том, что Россия является стратегическим врагом, а не партнером и представляет собой долгосрочную угрозу европейской безопасности. «Являясь европейской демократией, Соединенное Королевство будет стоять плечом к плечу с ЕС и НАТО , чтобы совместно противостоять этим угрозам», — приводит фрагмент из ее предполагаемой речи британский чиновник.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в одном из парков Солсбери. Великобритания обвинила Россию в использовании нервно-паралитического агента «Новичок» для нападения на Скрипалей. Россия отрицает разработку и применение этого вещества и просит Британию представить доказательства своих выводов.