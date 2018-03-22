Ещё
Мэй намерена добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэй намерена добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС 

Ведомости 2 часа назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники. Для этого она рассылает ключевым союзникам своей страны данные британской разведки об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее сама Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.
Ожидается, что на открывающемся в Брюсселе саммите ЕС Мэй обратится к коллегам с речью о том, что Россия является стратегическим врагом, а не партнером и представляет собой долгосрочную угрозу европейской безопасности. «Являясь европейской демократией, Соединенное Королевство будет стоять плечом к плечу с ЕС и НАТО, чтобы совместно противостоять этим угрозам», — приводит фрагмент из ее предполагаемой речи британский чиновник.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в одном из парков Солсбери. Великобритания обвинила Россию в использовании нервно-паралитического агента «Новичок» для нападения на Скрипалей. Россия отрицает разработку и применение этого вещества и просит Британию представить доказательства своих выводов.
Ведомости: последние новости
«Эхо Москвы» отзовет своих журналистов из Госдумы Uber прервал тестирование беспилотных автомобилей после гибели человека «Дождь» заявил о приостановке работы с Госдумой
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских дипломатов могут выслать отовсюду
Пока вы спали: «У русских что-то есть на Трампа»68
Видео с «угрожающей» Воробьеву девочкой стало хитом172
Россиян ждет повышение подоходного налога
Украина назло России уничтожила свою промышленность392
Видео
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
00:42
Россиян ждет повышение подоходного налога
Личный счет
20:00
Суд по делу Рыбки и Лесли перенесли
Шоу-бизнес Происшествия
00:34
У преследуемого Панина больше нет сил
Шоу-бизнес
03:08
Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве
Новости Москвы Погода
01:28
Пилот чудом избежал катастрофы
Происшествия
00:53
Народ в ужасе от ритуала с ребенком Рапунцель
Шоу-бизнес
01:00
Поклонники возмущены отношением Бузовой к отцу
Шоу-бизнес
00:18
Девочка, угрожающая губернатору Московской области, попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение