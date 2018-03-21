Как одна россиянка перессорила несколько стран ЕС

Как одна россиянка перессорила между собой несколько стран ЕС

История эта началась в октябре 2017 года, когда на Мальте , известной в России в основном как место для пляжного отдыха и изучения английского языка, произошел теракт. Неизвестные взорвали автомобиль, в котором ехала местная журналистка Дафна Каруана Галиция, занимавшаяся расследованиями коррупции в мальтийском правительстве.

Как пишет в среду британская The Guardian , в ходе расследования убийства журналистки выяснилось, что Дафна Каруана Галиция тесно сотрудничала с россиянкой Марией Ефимовой, которая пользуясь тем, что она «сама не местная», легко узнавала секреты местных чиновников, которые в ее присутствии не стеснялись обсуждать коррупционные схемы.

В частности, Ефимова утверждала, что частный банк Pilatus, где она работала, использовался для перевода средств мальтийским политикам и родне президента Азербайджана

И после заказного убийства Галиции на Ефимову началась настоящая охота. Власти Мальты выдали ордер на арест россиянки, утверждая, что она лжесвидетельствовала против местной полиции.

Правоохранители Кипра , где Ефимова жила и работала четыре года назад, также выдали ордер на арест осведомительницы.

Во вторник Ефимова, несколько месяцев скрывавшаяся на разных островах Средиземноморья, явилась в полицейский участок в Афинах и попросила у властей Греции убежища в связи с опасениями за свою жизнь. До этого осведомительница связалась с друзьями и сторонниками и сказала, что находится в эмоционально нестабильном состоянии и боится за свою жизнь, пишет The Guardian.

«В актив Ефимовой можно занести то, что Мальта и Кипр являются внутри Евросоюза самыми его нелюбимыми членами, которых в Брюсселе обвиняют — и не без оснований — в том, что эта пара является черной дырой, через которую в ЕС проникают грязные деньги со всего мира. Если Ефимова докажет, что раскрытая ею информация помогла в самом деле вывести на чистую воду тех или иных коррумпированных чиновников или бизнесменов, то ее шансы получить убежище становятся достаточно велики», — сказал он «Ридусу». Россиянка оказалась в очень сложном положении, и ее дальнейшая судьба зависит как оттого, найдет ли она опытного адвоката, так и оттого, интересы каких стран возобладают в этом скандале, полагает глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов

Если Афины дадут убежище россиянке, это может привести к крупной ссоре между членами Евросоюза, потому что такое решение, скорее всего, поддержит Германия , которая больше других стран ЕС страдает от отмывания денег через Мальту и Кипр.

«Я четыре года жил в Греции, специально изучая, как работает ее иммиграционная система. Я помню случаи, когда власти этой страны отказывали в убежище лицам, искренность которых не вызывала ни малейших сомнений — например, они предоставляли официальные доказательства попыток покушения на них по политическим мотивам в своих странах. Но, по правилам ЕС, просить убежища человек может только в той стране, куда он прибыл изначально — и если Ефимова с Мальты приехала в Грецию, у нее нет выбора», — говорит эксперт. Однако Ефимова выбрала не самую лучшую страну ЕС для того, чтобы просить там убежище — поскольку из всех стран Евросоюза именно Греция проводит самую жесткую иммиграционную политику, добавляет Колташов.

«Я наблюдал, как очередной паром беженцев с Ближнего Востока причалил к греческим берегам, и все они толпой подали заявление на убежище. Греки им отказали. Тогда самые отчаянные арабы устроили массовую голодовку у ворот суда — и «сердобольные» греки в итоге поддались на шантаж и дали статус беженца — причем именно тем, кто в голодовке участвовал», — вспоминает Колташов. Другое дело, что сотни и тысячи потенциальных беженцев (в кавычках и без оных) эти правила игнорируют: прибывая, например, через море в Италию , они не спешат просить убежища, пока не переберутся в Германию или Швецию . А не во всех странах ЕС у власти стоят такие принципиальные противники нелегальной миграции, как в Греции или Венгрии

«Хотя Мальта и Кипр являются такими же членами ЕС, как Греция, их сыщики не имеют права арестовать кого-либо на не своей территории — им надо просить помощи у страны-хозяйки. А раз страна дала разыскиваемому лицу убежище, то естественно, такую помощь в Греции они не получат. Но вот стоит Ефимовой ступить за пределы границ Греции, будь то Болгария или Италия, там ее свободу никто гарантировать не сможет», — предупреждает он. Ефимовой еще и потому особо не позавидуешь, что в случае, если ее прошение об убежище удовлетворят, она фактически остается запертой на земле Эллады: статус беженцы по умолчанию подразумевает, что в любой другой стране его обладателю угрожает то, от чего он и сбежал. В ситуации, когда за тобой охотятся правоохранители сразу двух стран, такая опасность совершенно подлинная, подчеркивает эксперт.

Почему находящаяся в бегах Ефимова не догадывается сесть на самолет в Москву , The Guardian не сообщает.