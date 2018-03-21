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Меркель призвала не допустить повторения миграционного кризиса в ЕС
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Меркель призвала не допустить повторения миграционного кризиса в ЕС 

ТАСС 1 час назад
БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Миграционный кризис, с которыми страны Европейского союза столкнулись в 2015-2016 годах, не должен повториться. Об этом в среду заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением.
"Нужно избежать повторения такой ситуации, — сказала она. — Обратная ситуация будет означать, что мы ничему не научились ни на национальном уровне, ни на европейском". Меркель подчеркнула, что кризисы в Европе последних лет, и миграционный в том числе, «раскололи и разделили» немецкое общество.
Канцлер ФРГ перечислила три фактора, о которых ЕС не должен забывать в будущем. Во-первых, Брюссель должен покончить с нелегальным бизнесом тех, кто за деньги провозит мигрантов в сообщество, во-вторых, лучше финансировать программы помощи нестабильным государствам, в-третьих, следует бороться с причинами миграции, указала она.
Противники миграционной политики канцлера в разгар кризиса утверждали, что решение Меркель пустить в Германию большое число иностранцев, сирийцы восприняли как своего рода приглашение. С точки зрения скептиков, после открытия границ в Европу поехали даже те, кто изначально не собирался покидать Сирию.
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