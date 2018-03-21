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ОЗХО не вправе расследовать"дело Скрипаля"
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Секретариат ОЗХО не вправе расследовать"дело Скрипаля", заявили в МИД 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Adrian Dennis
Технический секретариат ОЗХО не вправе проводить исследования, которые запросила Британия по "делу Скрипаля", заявил в среду директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Нельзя забывать, что в рамках Конвенции о запрещении химоружия никакой анализ национальных расследований, как этого запросила британская сторона, техсекретариат проводить не вправе", — сказал Ермаков на брифинге для аккредитованных в Москве послов по "делу Скрипаля".
Главы дипмиссий США и Великобритании на данный брифинг не пришли.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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