ОЗХО не вправе расследовать"дело Скрипаля"

Технический секретариат ОЗХО не вправе проводить исследования, которые запросила Британия по "делу Скрипаля", заявил в среду директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Нельзя забывать, что в рамках Конвенции о запрещении химоружия никакой анализ национальных расследований, как этого запросила британская сторона, техсекретариат проводить не вправе", — сказал Ермаков на брифинге для аккредитованных в Москве послов по "делу Скрипаля".
Главы дипмиссий США и Великобритании на данный брифинг не пришли.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.