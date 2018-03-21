Версии Британии по Скрипаля не выдерживают критики

Версии Британии по делу Скрипаля не выдерживают критики, считают в МИД

"Сразу скажу, что ни одна из тех версий, которые мы уже услышали (от Великобритании), не выдерживает никакой критики", — сказал он на брифинге.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.