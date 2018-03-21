Версии Британии по Скрипаля не выдерживают критики

Ни одна из версий, озвученных в Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не выдерживает никакой критики, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков.
"Сразу скажу, что ни одна из тех версий, которые мы уже услышали (от Великобритании), не выдерживает никакой критики", — сказал он на брифинге.
Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.
Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер против РФ, в том числе — были высланы 23 российских дипломатов и заморожены всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. В ответ на действия Великобритании Москва также высылает 23 британских дипломата, закрывается генконсульство страны в Санкт-Петербурге, а также прекращается деятельность Британского совета в России.