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Источник рассказал о позиции Меркель по делу Скрипаля
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Источник рассказал о позиции Меркель по делу Скрипаля 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: АР
В Берлине ожидают, что совет ЕС займет единую позицию по делу об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, позиция Германии изложена в совместном заявлении с лидерами Франции, США и Великобритании, заявил журналистам высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.
"Ожидаем, во всяком случае, что Совет ЕС займет единую позицию по этому вопросу", — заявил источник, добавив, что канцлер ФРГ Ангела Меркель "четко высказалась (по этому вопросу), присоединившись к общей позиции" Великобритании, Франции и США.
"Мы также изложили на двустороннем уровне эту позицию (премьер-министру Великобритании) Терезе Мей, и это мы поддерживаем", — добавил источник.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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