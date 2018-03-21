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Лондон продолжает показывать нежелание слышать ответы
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Лондон продолжает показывать нежелание слышать ответы, заявил Песков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Отсутствие посла Великобритании на встрече в российском МИД в среду продолжает показывать нежелание британской стороны слышать ответы России на свои же вопросы, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство пригласило 21 марта всех аккредитованных в России послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. По словам Захаровой, на встрече планируется обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ. В британском посольстве в Москве после этого сообщили, что посол Великобритании Лори Бристоу не примет участие в этой встрече.
"Не могу удержаться, чтобы не сказать, что, наверное, это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать хоть какие-то ответы", — сказал Песков.
Он уточнил, что "это, конечно, надо спрашивать в МИД, и не совсем верно с моей стороны что-либо говорить".
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