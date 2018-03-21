Польша хочет компенсацию за Вторую мировую войну

Москва, 21 марта — «Вести. Экономика». В этом году Польша рассмотрит варианты получения компенсации за разрушения в стране во время Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел Яцек Чапутович.

"Мы будем говорить о необходимости компенсировать полякам потери, понесенные во время Второй мировой войны", — сказал он парламенту, выступая с речью о польско-германских отношениях. "Мы будем искать юридические, политические и финансовые способы (получения) компенсации", — добавил он, представив свои внешнеполитические цели на 2018 год. Как писали «Вести. Экономика», в сентябре 2017 года Польша увеличила свои требования по поводу объема репараций за Вторую мировую войну от Германии с «миллиардов» месяц назад до «около $1 трлн», поскольку министр иностранных дел Польши потребовал «серьезных переговоров» с Германией. Отношения между Берлином и Варшавой недавно накалились на фоне требований Германии к Польше разделить ответственность за беженцев со всей Европой, что Польша отвергла ранее, а также из-за планов правящей партии страны усилить контроль над судебными органами в стране. На тот момент занимавший пост министра иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сказал местной радиостанции RMF, что с Германией необходимы «серьезные переговоры», чтобы «найти способ справиться с тем, что германо-польские отношения омрачены немецкой агрессией 1939 года и нерешенными послевоенными проблемами». По его словам, материальные потери Польши составили около $1 трлн или даже больше. Министр обороны Польши Антоний Мацеревич также обвинил европейских критиков в попытке «стереть» судьбу поляков, захваченных и пострадавших от рук Германии во время войны, «из исторической памяти Европы». Правое правительство страны отвергло резолюцию 1953 года бывшего коммунистического правительства Польши, которое отказалось от любых претензий на репарации от Германии, и вместо этого заявило, что Германия «уклоняется» от своей моральной ответственности.