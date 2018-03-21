Глава МИД Польши считает, что в интересах страны прагматичные отношения с РФ

ВАРШАВА , 21 марта. / ТАСС /. Польша выступает за развитие прагматичных отношений с Россией , принимая во внимание ее агрессивную, по мнению Варшавы, политику по отношению к Западу. Об этом заявил в среду глава МИД республики Яцек Чапутович , выступая в Сейме страны (нижней палате парламента) с программной речью своего ведомства.

"В интересе Польши и Европы лежат прагматичные отношения с РФ", — сказал министр, подчеркнув, что в ЕС НАТО должна быть «солидарная и последовательная политика по отношению к России».

"Необходимо сохранение политического диалога с РФ, но нельзя игнорировать ее агрессивную политику по отношению к Западу", — отметил Чапутович, обвинив РФ в нарушении международного права. По его словам, Польша будет работать над общей позицией по отношениям с Россией с партнерами по ЕС и НАТО.

Касаясь двусторонних отношений, глава МИД Польши упомянул ситуацию вокруг разбившегося в 2010 году под Смоленском самолета Ту-154М, а также получение польской стороной архивных материалов в России.

"Есть удачные примеры сотрудничества", — подчеркнул Чапутович, назвав среди них совместную разработку учебных пособий по истории двух стран. «Мы хотим, чтобы таких удачных примеров было больше», — заключил министр.