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МИД Польши: ЕС не хватает демократии
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Глава МИД Польши заявил, что в ЕС не хватает демократии 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: Reuters
Польша считает, что Евросоюзу не хватает демократии. Страны сообщества и их народы недостаточно поддерживают политику Брюсселя, заявил в среду глава МИД республики Яцек Чапутович.
"Дефицит демократии в ЕС — это не фигура речи, а реальность", — сказал министр, выступая в Сейме (нижней палате польского парламента) с программной речью своего ведомства.
"Главная задача ЕС — получение политической поддержки для своих действий. Дальнейшее углубление интеграции ЕС возможно только в форме, принятой всеми странами и народами, — подчеркнул Чапутович. — Еврокомиссия — не суперправительство, а Европарламент — не суперпарламент, имеющие полномочия управлять странами и народами. Польша считает, что ЕС может быть силен только за счет поддержки своих народов".
Чапутович также выступил против развития Европы по принципу двух скоростей, когда каждая страна в долгосрочной перспективе выбирает глубину своей вовлеченности в европейский проект, исходя из национальных интересов и сохраняя отдельные направления (миграционная, монетарная политика, политика труда и занятости) под национальным контролем, не передавая их Брюсселю.
"Ничто так не вредит европейской интеграции как фактическое неравенство стран-членов перед лицом права, использование двойных стандартов и уход Еврокомиссии от роли объективного защитника трактатов к функциям инструмента в руках некоторых стран", — сказал глава МИД Польши.
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