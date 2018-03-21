МИД Польши: ЕС не хватает демократии

Глава МИД Польши заявил, что в ЕС не хватает демократии

"Дефицит демократии в ЕС — это не фигура речи, а реальность", — сказал министр, выступая в Сейме (нижней палате польского парламента) с программной речью своего ведомства. Польша считает, что Евросоюзу не хватает демократии. Страны сообщества и их народы недостаточно поддерживают политику Брюсселя , заявил в среду глава МИД республики Яцек Чапутович

"Главная задача ЕС — получение политической поддержки для своих действий. Дальнейшее углубление интеграции ЕС возможно только в форме, принятой всеми странами и народами, — подчеркнул Чапутович. — Еврокомиссия — не суперправительство, а Европарламент — не суперпарламент, имеющие полномочия управлять странами и народами. Польша считает, что ЕС может быть силен только за счет поддержки своих народов".

Чапутович также выступил против развития Европы по принципу двух скоростей, когда каждая страна в долгосрочной перспективе выбирает глубину своей вовлеченности в европейский проект, исходя из национальных интересов и сохраняя отдельные направления (миграционная, монетарная политика, политика труда и занятости) под национальным контролем, не передавая их Брюсселю.

"Ничто так не вредит европейской интеграции как фактическое неравенство стран-членов перед лицом права, использование двойных стандартов и уход Еврокомиссии от роли объективного защитника трактатов к функциям инструмента в руках некоторых стран", — сказал глава МИД Польши.