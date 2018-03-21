Польша обвинила ЕС в дефиците демократии

«Дефицит демократии в ЕС — это не фигура речи, а реальность», — сказал министр.

Чапутович выразил уверенность в том, что Евросоюз может быть силен только при поддержке граждан всех стран сообщества. По мнению министра, ничто так не вредит объединению, как правовое неравенство входящих в него стран.

«Главная задача ЕС — получение политической поддержки для своих действий. Дальнейшее углубление интеграции ЕС возможно только в форме, принятой всеми странами и народами. Еврокомиссия — не суперправительство, а Европарламент — не суперпарламент, имеющие полномочия управлять странами и народами. Польша считает, что ЕС может быть силен только за счет поддержки своих народов», — заявил министр.

Он также выступил против развития Европы по принципу двух скоростей, когда каждая страна в долгосрочной перспективе выбирает степень своей вовлеченности в дела ЕС, исходя из национальных интересов и сохраняя отдельные функции под внутренним контролем страны, а не отдавая их Брюсселю.